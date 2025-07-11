Трамп вперше готує постачання зброї Україні через президентські повноваження — Reuters

Україна може отримати ракети Patriot і GMLRS на суму близько $300 мільйонів із американських арсеналів.

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Президент США Дональд Трамп вперше з моменту повернення до Білого дому планує передати Україні зброю в межах президентських повноважень, якими користувався його попередник Джо Байден. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про так званий Presidential Drawdown Authority — механізм, що дозволяє президенту оперативно перекидати озброєння з американських арсеналів до країн-партнерів у разі надзвичайної ситуації.

Видання вказує, що раніше цей інструмент не використовувався адміністрацією Трампа у 2025 році — всі передані Києву поставки базувалися на рішеннях попередника Джо Байдена.

Як очікується, новий пакет допомоги Україні матиме орієнтовну вартість $300 мільйонів. Військове обладнання може включати як оборонні ракети Patriot, так і наступальні ракети середньої дальності (GMLRS), але остаточний перелік ще не погоджений.

Reuters вказує, що США мають 3,86 млрд доларів, що залишилися в рамках Президентської програми допомоги Україні. Останнє виділення коштів у розмірі 500 млн доларів було зроблене Байденом 9 січня.

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