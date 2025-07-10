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Зеленський заявив, що РФ планує запускати 700-1000 дронів на добу, але Україна знайшла рішення

20:53, 10 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що Україна знайшла рішення, за допомогою якого вдасться збивати «якщо не все, то майже все».
Зеленський заявив, що РФ планує запускати 700-1000 дронів на добу, але Україна знайшла рішення
Фото: bbc.co.uk
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Росія планує запускати по Україні до тисячі дронів за добу, але українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» БпЛА. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Римі 10 липня.

Зеленський зазначив, що росія має на меті дестабілізувати українське суспільство тривалими повітряними тривогами та атаками, але Україна «буде відповідати».

«Друга історія — у них план на тисячу дронів… 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював — ми все будемо збивати», — сказав Зеленський.

Так, за його словами, Україна знайшла рішення, за допомогою якого вдасться збивати «якщо не все, то майже все». Йдеться про дрони-інтерсептори (перехоплювачі).

Зеленський додав, що Україна зможе масово виробляти такі дрони, але потрібне відповідне фінансування.

«Ми знайшли рішення, як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати», — сказав Глава держави.

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росія Україна війна Володимир Зеленський шахеди

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