Зеленський заявив, що РФ планує запускати 700-1000 дронів на добу, але Україна знайшла рішення

Росія планує запускати по Україні до тисячі дронів за добу, але українські інженери знайшли рішення, аби збивати «майже всі» БпЛА. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Римі 10 липня.
Зеленський зазначив, що росія має на меті дестабілізувати українське суспільство тривалими повітряними тривогами та атаками, але Україна «буде відповідати».
«Друга історія — у них план на тисячу дронів… 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював — ми все будемо збивати», — сказав Зеленський.
Так, за його словами, Україна знайшла рішення, за допомогою якого вдасться збивати «якщо не все, то майже все». Йдеться про дрони-інтерсептори (перехоплювачі).
Зеленський додав, що Україна зможе масово виробляти такі дрони, але потрібне відповідне фінансування.
«Ми знайшли рішення, як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати», — сказав Глава держави.
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