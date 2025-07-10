Зеленський заявив, що перемовини з РФ можливі лише після завершення всіх домовлених обмінів

Володимир Зеленський підкреслив, що наразі говорити про повноцінні переговори між Україною, Росією та США зарано.

Фото: Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки сторони не завершили обміни, узгоджені на другій зустрічі в Стамбулі, говорити про повноцінні переговори між Україною, Росією та США зарано. Про це він сказав під час пресконференції у Римі 10 липня.

Глава держави погодився, що якщо ми говоримо про серйозний результат і закінчення війну, то треба готувати зустріч на рівні лідерів.

«Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин», - сказав він.

Водночас Президент підкреслив, що про те, як насправді буде, він наразі не може сказати.

«Що стосується майданчику, я вдячний італійській стороні, Ватикану…Я дуже радий, що Ватикан відкритий. Також у нас є пропозиція від Австрії, Швейцарії і є прямі пропозиції від турецької сторони», - зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що наразі попри всі пропозиції говорити про наступні переговори все ж ще зарано.

«Ми повинні завершити результат, про який сторони домовилися на другій зустрічі. А саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати підготовку зустрічі на рівні лідерів. Приблизно так», - заявив український лідер.

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