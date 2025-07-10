Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны только после завершения всех согласованных обменов

Владимир Зеленский подчеркнул, что на данный момент говорить о полноформатных переговорах между Украиной, Россией и США — преждевременно.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока стороны не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США еще рано. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Глава государства согласился, что если речь идет о серьезном результате и завершении войны, то необходимо готовить встречу на уровне лидеров.

«Как я уже говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров — это желаемый формат. За столом переговоров могут быть не только слова и гарантии», — сказал он.

В то же время Президент подчеркнул, что о том, как именно все будет происходить, он пока сказать не может.

«Что касается площадки — я благодарен итальянской стороне, Ватикану… Я очень рад, что Ватикан открыт. Также у нас есть предложения от Австрии, Швейцарии, и есть прямые предложения от турецкой стороны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что несмотря на все предложения, говорить о следующих переговорах еще рано.

«Мы должны завершить тот результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно — завершить те обмены, которые были согласованы в Стамбуле. Я думаю, что в ближайшее время соответствующие шаги будут сделаны. И только после этого команды смогут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так», — заявил украинский лидер.

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