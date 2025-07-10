Опубликовано заявление лидеров Британии, Франции и Украины по итогам встречи коалиции желающих

Лидеры стран договорились, что, пока продолжается агрессия России, эта группа будет отдавать приоритет обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой, необходимой для ее обороны в текущей борьбе.

Фото: president.gov.ua

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В четверг, 10 июля, лидеры государств и международных организаций — членов коалиции желающих собрались в Лондоне, Риме и в онлайн-режиме, чтобы обсудить вопросы усиления поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В заявлении стран указано, что они приветствовали участие специального представителя США по вопросам Украины К. Келлога и сенаторов Л. Грэма и Р. Блюменталя — это впервые, когда представители США присоединились к заседанию коалиции желающих.

Лидеры поздравили премьер-министра Италии Дж. Мелони с проведением Конференции по вопросам восстановления Украины, с которой Президент В. Зеленский и другие лидеры присоединились к встрече.

Лидеры вновь подчеркнули, что неспровоцированное и незаконное вторжение Путина в Украину является грубым нарушением Устава ООН и угрозой их интересам в сфере безопасности. Они подтвердили свою непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

Они высоко оценили искреннюю поддержку Президентом В. Зеленским усилий США, направленных на достижение мира. Прошло четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня. За это время Россия усилила атаки на гражданское население Украины, в результате которых погибло более 700 человек и более 3500 получили ранения в результате самых интенсивных воздушных ударов с начала вторжения. Лидеры призвали Россию прекратить атаки на гражданское население и взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня с целью достижения справедливого и устойчивого урегулирования.

Лидеры поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией, высоко оценив усилия Президента Д. Трампа по запуску мирного процесса при поддержке Соединенных Штатов и других близких партнеров. Это должно способствовать прогрессу в подготовке встречи лидеров.

Лидеры также договорились усилить меры против военной экономики России. Они договорились разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов России, включая российский экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран, используемые российской военной машиной.

Лидеры вновь подчеркнули, что сильные Вооруженные Силы Украины являются основной гарантией суверенитета и безопасности страны. Они договорились, что, пока продолжается агрессия России, эта группа будет отдавать приоритет обеспечению Украины военной и финансовой поддержкой, необходимой для ее обороны в текущей борьбе. Кроме того, они подтвердили договоренность о предоставлении Украине военной помощи на сумму не менее 40 миллиардов евро в 2025 году, что соответствует обязательствам, принятым Альянсом НАТО в 2024 году. Они договорились работать через Контактную группу по вопросам обороны Украины, Инициативу НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) и коалиции возможностей, чтобы ускорить поддержку будущих Вооруженных Сил Украины.

Основным приоритетом поддержки является укрепление интегрированных возможностей Украины в области противовоздушной обороны. Лидеры также договорились о дальнейшей поддержке для сдерживания массовых атак российских дронов и увеличении финансирования производства перехватчиков дронов.

Они подтвердили свою приверженность долгосрочной безопасности Украины и укреплению ее возможностей по сдерживанию и защите от будущих вооруженных нападений со стороны России. Они приветствовали разработку продуманных оперативных планов по развертыванию сил сдерживания — «Многонациональные силы — Украина» — после прекращения боевых действий, а также по обеспечению безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлению ее Вооруженных Сил. Они приветствовали создание оперативного штаба под руководством Великобритании и Франции для поддержки плановой деятельности, обязательства партнеров по вкладу в силы, а также готовность Украины пригласить такие силы и заключить соглашения с участвующими странами, где это необходимо.

Лидеры также подчеркнули важность обеспечения финансовой и экономической поддержки Украины. Они договорились разработать коллективный план бюджетной поддержки Украины в 2026 году. Они также признали, что свободное и безопасное судоходство в Черном море укрепит экономику Украины и восстановит продовольственную безопасность, и подтвердили свою готовность поддерживать усилия по разминированию Черного моря. Лидеры также договорились продолжать изучать все законные пути для того, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине, включая рассмотрение дальнейших вариантов использования доходов от замороженных суверенных активов России.

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