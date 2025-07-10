Зеленский заявил, что РФ планирует запускать 700-1000 дронов в сутки, но Украина нашла решение

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все».

Фото: bbc.co.uk

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Россия планирует запускать по Украине до тысячи беспилотников в сутки, однако украинские инженеры нашли решение, чтобы сбивать «почти все» БПЛА. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме 10 июля.

Зеленский отметил, что цель России — дестабилизировать украинское общество с помощью затяжных воздушных тревог и атак, но Украина «будет отвечать».

«Второй момент — у них есть план на тысячу дронов… 700–1000 дронов в сутки. Сейчас, если наши партнеры услышат все, о чем я с ними говорил — мы все будем сбивать», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать “если не все, то почти все”. Речь идет о дронах-перехватчиках.

Зеленский добавил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но для этого нужно соответствующее финансирование.

«Мы нашли решение как страна. Ученые, инженеры нашли решение. Это ключевое. Нам нужны финансы. И мы будем сбивать», — заявил Глава государства.

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