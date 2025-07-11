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Трамп впервые готовит поставки оружия Украине через президентские полномочия — Reuters

08:12, 11 июля 2025
Украина может получить ракеты Patriot и GMLRS на сумму около $300 миллионов американских арсеналов.
Трамп впервые готовит поставки оружия Украине через президентские полномочия — Reuters
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Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми пользовался его предшественник Джо Байден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о так называемом Presidential Drawdown Authority — механизме, который позволяет президенту оперативно направлять вооружение из американских арсеналов странам-партнерам в случае чрезвычайной ситуации.

Издание отмечает, что ранее в 2025 году администрация Трампа не использовала этот инструмент — все поставки Украине осуществлялись на основании решений предыдущего президента Джо Байдена.

Ожидается, что новый пакет помощи Украине будет стоить около 300 миллионов долларов. Военное оснащение может включать как оборонительные ракеты Patriot, так и наступательные ракеты средней дальности (GMLRS), однако окончательный список пока не утверждён.

Reuters указывает, что в распоряжении США остаётся 3,86 миллиарда долларов в рамках президентской программы помощи Украине. Последнее выделение средств на сумму 500 миллионов долларов было осуществлено Байденом 9 января.

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США оружие Украина Дональд Трамп

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