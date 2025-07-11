Трамп заявил, что НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках американского вооружения в Украину через альянс. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, передает CNN.
По его словам, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения: «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО их распределит».
CNN отметила, что обратилась к представителям НАТО за комментарием по этому поводу.
Также Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает «важное заявление» относительно России, но не раскрыл подробностей.
«Я разочарован Россией... В понедельник сделаю важное заявление о России», — отметил он.
Добавим, что Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми пользовался его предшественник Джо Байден.
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