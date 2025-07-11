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Трамп заявил, что НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине

08:30, 11 июля 2025
По словам Трампа, США передадут вооружение альянсу, а НАТО будет самостоятельно распределять его и покрывать все расходы.
Трамп заявил, что НАТО полностью оплатит поставки американского оружия Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил соглашение с НАТО о поставках американского вооружения в Украину через альянс. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC, передает CNN.

По его словам, НАТО полностью покроет стоимость этого вооружения: «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО их распределит».

CNN отметила, что обратилась к представителям НАТО за комментарием по этому поводу.

Также Трамп сообщил, что в понедельник, 14 июля, сделает «важное заявление» относительно России, но не раскрыл подробностей.

«Я разочарован Россией... В понедельник сделаю важное заявление о России», — отметил он.

Добавим, что Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом планирует передать Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми пользовался его предшественник Джо Байден.

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США оружие НАТО Украина Дональд Трамп

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