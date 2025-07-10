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Укрпошта відкрила модульне відділення в Римі на час конференції URC2025, фото

16:50, 10 липня 2025
Одразу після завершення форуму відділення вирушить на прифронтову територію.
Укрпошта відкрила модульне відділення в Римі на час конференції URC2025, фото
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Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025), яка відбувається в Римі, Укрпошта відкрила тимчасове модульне відділення. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За словами очільника поштового оператора, одразу після завершення форуму відділення вирушить на прифронтову територію.

«Це точно таке саме модульне відділення «Укрпошти», як і ті, що працюють сьогодні на Донеччині, Сумщині й Харківщині та дають можливість швидко поновити роботу після обстрілів ворога», — зазначив Смілянський.

Працює у відділенні поштарка Вікторія з Харкова. Вона продаватиме там поштові марки, що репрезентують  Україну у світі.

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Укрпошта пошта

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