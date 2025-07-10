Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про добрі новини для білого бізнесу.

«Хороші новини для білого бізнесу

Під час зустрічей з підприємцями часто чую скарги на велику кількість нелегальної продукції, яка виходить на ринок країни. В результаті цього, білий бізнес недоотримує прибутки, а тіньовий – збагачується.

Сьогодні вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок. Більше 2,5 мільйонів марок акцизного податку для алкогольної продукції з голографічними захисними елементами, які за зовнішніми ознаками надзвичайно схожі на справжні та мають високий ступінь захисту.​

На Харківщині прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на виробництв підроблених підакцизних марок в промислових масштабах.

Трьох учасників затримано безпосередньо за роботою у спеціально облаштованому приміщенні. Серед затриманих двоє іноземців.

Вилучено промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази їхньої протиправної діяльності.

Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів.

На даний час встановлюються інші учасники схеми, замовники та канали збуту підробленої продукції.

Важливо, що завдяки роботі правоохоронців на ринок не потраплять мільйонні партії контрафактної алкогольної продукції. І це про справедливість також», зазначив Руслан Кравченко.

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