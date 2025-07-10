Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

16:47, 10 липня 2025
Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про добрі новини для білого бізнесу.

«Хороші новини для білого бізнесу

Під час зустрічей з підприємцями часто чую скарги на велику кількість нелегальної продукції, яка виходить на ринок країни. В результаті цього, білий бізнес недоотримує прибутки, а тіньовий – збагачується.

Сьогодні вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок. Більше 2,5 мільйонів марок акцизного податку для алкогольної продукції з голографічними захисними елементами, які за зовнішніми ознаками надзвичайно схожі на справжні та мають високий ступінь захисту.​

На Харківщині прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на виробництв підроблених підакцизних марок в промислових масштабах.

Трьох учасників затримано безпосередньо за роботою у спеціально облаштованому приміщенні. Серед затриманих двоє іноземців.

Вилучено промислове обладнання, сировину, готову продукцію та інші докази їхньої протиправної діяльності.

Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів.

На даний час встановлюються інші учасники схеми, замовники та канали збуту підробленої продукції.

Важливо, що завдяки роботі правоохоронців на ринок не потраплять мільйонні партії контрафактної алкогольної продукції. І це про справедливість також», зазначив Руслан Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ОГП бізнес Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України