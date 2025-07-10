Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил хорошие новости для белого бизнеса

Хорошие новости для белого бизнеса – изъят один из крупнейших объемов поддельных акцизных марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о хороших новостях для белого бизнеса.

«Хорошие новости для белого бизнеса.

Во время встреч с предпринимателями часто слышу жалобы на большое количество нелегальной продукции, которая выходит на рынок страны. В результате этого, белый бизнес недополучает прибыль, а теневой – обогащается.

Сегодня изъят один из крупнейших объемов поддельных акцизных марок. Более 2,5 миллионов марок акцизного налога для алкогольной продукции с голографическими защитными элементами, которые по внешним признакам чрезвычайно похожи на настоящие и имеют высокую степень защиты.

На Харьковщине прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили и пресекли преступную деятельность группы лиц, которая специализировалась на производстве поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах.

Трое участников задержаны непосредственно за работой в специально оборудованном помещении. Среди задержанных двое иностранцев.

Изъято промышленное оборудование, сырье, готовую продукцию и другие доказательства их противоправной деятельности.

Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзости действий фигурантов.

В настоящее время устанавливаются другие участники схемы, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.

Важно, что благодаря работе правоохранителей на рынок не попадут миллионные партии контрафактной алкогольной продукции. И это о справедливости тоже», — отметил Руслан Кравченко.

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