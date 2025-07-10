Германия готова купить Patriot у США и передать Украине – Фридрих Мерц

Мерц просит Трампа Patriot для Украины и готов заплатить.

Фото: Reuters

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности его страны приобрести у США системы противовоздушной обороны Patriot для дальнейшей передачи Украине, сообщило Reuters со ссылкой на выступление Мерца на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Мерц отметил, что на прошлой неделе обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить Patriot Украине. «Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», - подчеркнул он, добавив, что хотя американские военные также нуждаются в этих системах, их в США «достаточно».

Канцлер уточнил, что решение о поставках еще не принято.

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