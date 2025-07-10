Німеччина готова купити Patriot у США і передати Україні – Фрідріх Мерц

Мерц просить Трампа Patriot для України і готовий заплатити.

Фото: Reuters

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність його країни придбати у США системи протиповітряної оборони Patriot для подальшої передачі Україні, повідомило Reuters із посиланням на виступ Мерца на Конференції з питань відновлення України в Римі.

Мерц зазначив, що минулого тижня звертався до президента США Дональда Трампа з проханням поставити Patriot Україні. «Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні», – підкреслив він, додавши, що хоча американські військові також потребують ці системи, їх у США «достатньо».

Канцлер уточнив, що рішення про постачання ще не ухвалено.

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