День Незалежності-2025: чи буде додатково вихідний

День Незалежності, який щороку святкують 24 серпня, у мирний час є офіційним вихідним в Україні.

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Цьогоріч одне з головних державних свят — День Незалежності, яке традиційно відзначають 24 серпня, припадає на неділю. За звичайних умов це дало б українцям додатковий день відпочинку в понеділок, 25 серпня. Проте через дію воєнного стану норми КЗпП щодо перенесення вихідних днів тимчасово не діють.

Згідно із Законом № 2136-IX, у період дії воєнного стану святкові та вихідні дні не переносяться. Отже, 25 серпня залишиться звичайним робочим днем.

Нагадаємо, що до Дня незалежності України держава надасть разову грошову допомогу ветеранам, учасникам бойових дій та іншим категоріям громадян.

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