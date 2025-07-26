Виплати до Дня Незалежності-2025: хто та скільки отримає

До Дня незалежності України у 2025 році держава надасть разову грошову допомогу ветеранам, учасникам бойових дій та іншим категоріям громадян.

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У серпні 2025 року деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності. У Пенсійному фонді України уточнили, хто та скільки отримає та що для цього потрібно зробити.

Разова допомога до Дня Незалежності виплачується:

особам з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

учасникам війни, колишнім в’язням (зокрема, малолітнім та неповнолітнім) концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без додаткового звернення).

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.

Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу та працює / не працює, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.

Ті, хто мають право на допомогу, не є пенсіонерами і не служать та не працюють, для отримання виплат мають звернутися у терорган ПФУ, подавши заяву та вказавши:

реквізити документів, що підтверджують особу громадянина;

номер банківського рахунку для одержання коштів;

ідентифікаційний код (за наявності);

реквізити посвідчення особи, що дає право на отримання грошей.

Також до заяви необхідно додати:

копію паспорта громадянина України/тимчасового посвідчення громадянина (у разі особистого звернення мають бути оригінали);

копію посвідчення, де підтверджується відповідний статус особи (у разі особистого звернення — оригінал).

За даними уряду, громадяни, які отримали інвалідність через війну, матимуть право на такі виплати:

перша група — 3,1 тис. грн;

друга група — 2,9 тис. грн;

третя група — 2,7 тис. грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, чиї батьки потрапили в ув'язнення в табори, нададуть по 1 тис. грн. Громадяни з видатними заслугами перед державою отримають 3,1 тис. грн.

Рідні загиблих захисників, вдівці чи вдови загиблих учасників бойових дій отримають по 650 грн. Учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, примусово вивезеним на роботи, дітям партизанів нададуть по 450 грн.

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