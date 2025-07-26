Виплати до Дня Незалежності-2025: хто та скільки отримає

У серпні 2025 року деякі громадяни зможуть отримати грошову допомогу до Дня Незалежності. У Пенсійному фонді України уточнили, хто та скільки отримає та що для цього потрібно зробити.
Разова допомога до Дня Незалежності виплачується:
Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі (без додаткового звернення).
Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності.
Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу та працює / не працює, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату.
Ті, хто мають право на допомогу, не є пенсіонерами і не служать та не працюють, для отримання виплат мають звернутися у терорган ПФУ, подавши заяву та вказавши:
Також до заяви необхідно додати:
За даними уряду, громадяни, які отримали інвалідність через війну, матимуть право на такі виплати:
Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям, чиї батьки потрапили в ув'язнення в табори, нададуть по 1 тис. грн. Громадяни з видатними заслугами перед державою отримають 3,1 тис. грн.
Рідні загиблих захисників, вдівці чи вдови загиблих учасників бойових дій отримають по 650 грн. Учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, примусово вивезеним на роботи, дітям партизанів нададуть по 450 грн.
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