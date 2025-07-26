ГУР викрило лазівки в санкціях – як технології з Заходу опиняються в арсеналі РФ

ГУР розкрило дипломатам докази використання західних компонентів у російській зброї та представило платформу War&Sanctions.

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Експерти Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України презентували українським та іноземним дипломатам переконливі докази постачання західних електронних компонентів для виробництва російської зброї, попри діючі санкції. Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Під час спеціального заходу, організованого Міністерством закордонних справ України для почесних консулів іноземних держав та українських послів, фахівці ГУР продемонстрували зразки трофейного російського озброєння, а також численні електронні компоненти західного виробництва, які Росія продовжує отримувати, обходячи міжнародні обмеження. Ці компоненти використовуються у виготовленні ворожої військової техніки, що становить загрозу для України та міжнародної безпеки.

Платформа War&Sanctions: інструмент боротьби з обхідними схемами

Ключовим моментом презентації стала демонстрація аналітичної платформи War&Sanctions створеної для ефективного відстеження західних компонентів у російській зброї та протидії порушенням санкційного режиму. Цей цифровий інструмент дозволяє систематизувати дані про постачання критично важливих технологій до Росії, допомагаючи виявляти та блокувати канали обходу санкцій.

На порталі, зокрема в розділі «Компоненти у зброї», регулярно оновлюється електронна база даних із новими зразками, дослідженими фахівцями ГУР спільно з науково-дослідними установами. Ця база містить детальну інформацію про компоненти, які використовуються в російському озброєнні, що дозволяє ідентифікувати їхнє походження та розробляти стратегії для припинення їхнього постачання.

Посилення тиску на Росію

Під час заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що одним із головних пріоритетів української дипломатії є посилення тиску на Росію та її союзників. Він підкреслив, що лише скоординована робота безпекових і дипломатичних структур може зупинити потік критичних компонентів для ворожої зброї та покласти край геноцидній війні, яку Росія розв’язала проти українського народу.

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