Загиблому командиру бригади «Лють» Максиму Казбану присвоєно звання Героя України посмертно

Володимир Зеленський присвоїв Максиму Казбанузвання Героя України з відзначенням орденом «Золота Зірка» посмертно.

Фото: бригада «Лють» Нацполіція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" командиру штурмової бригади "Лють" Максиму Казбану.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові», – зазначено в указі Президента.

Нагадаємо, 22 липня Казбан загинув у Донецькій області в ДТП. З 2014 року він став на захист Батьківщини та брав участь в АТО у лавах 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. З 2015 року в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ проходив службу. У вересні минулого року Максим Казбан став командиром бригади "Лють".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.