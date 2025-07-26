У Полтаві люди перекрили дорогу автобусу ТЦК, мобілізовані розбіглися — відео та реакція ТЦК

У ТЦК повідомили, що вже направили звернення до СБУ через перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а також до ГБР за фактом втечі чоловіків.

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У Полтаві стався інцидент, що привернув широку увагу: люди перегородили шлях автобусу ТЦК, який перевозив мобілізованих чоловіків до навчального центру. Внаслідок цього транспортний засіб було пошкоджено, а частина військовозобов’язаних зникла в невідомому напрямку. Відповідне відео поширили Телеграм-канали.

ТЦК Полтавщини заявив про "нездорову частину суспільства", яка допомогла втекти мобілізованим і цим "дала привід для пропаганди РФ".

"Черговий привід російським пропагандистам дала нездорова частина суспільства Полтавщини", - так прокоментували інцидент в територіальному центрі комплектування.

Там заявили, що дії цивільних осіб є кримінальним правопорушенням - перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Матеріали передані до СБУ.

Крім того, щодо "самовільного залишення місця служби" мобілізованими поінформовано Державне бюро розслідувань.

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