Податкова роз’яснила, в яких випадках для зберігання пального не треба ліцензії

Суб'єктам господарювання не потрібна ліцензія на зберігання палива для власних потреб або промислової переробки, якщо воно зберігається у споживчій та зворотній тарі (газові балони) об'ємом до 60 літрів включно.

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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, в яких випадках для зберігання пального не треба ліцензії.

Зазначається, що статтею 1 Закону України від 18 червня 2024 року №3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон №3817) визначено, що зберігання пального – надання послуг та/або діяльність, пов’язана із здійсненням операцій приймання, навантаження, розвантаження, розміщення та/або видавання пального (власного чи отриманого від інших осіб).

Місце зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або резервуари, ємності, та/або тара (крім споживчої тари, тари споживача та поворотної тари (газові балони) кожна об’ємом до 60 літрів включно), які належать суб’єкту господарювання на праві власності або користування і призначені для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки таким суб’єктом господарювання.

Суб’єкти господарювання здійснюють зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки у споживчій тарі кожна об’ємом до 60 літрів включно без отримання ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки (частина п’ята ст. 28 Закону №3817).

Таким чином, суб’єкту господарювання не потрібно придбавати ліцензію на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, якщо пальне зберігається в тарі споживача та/або поворотній тарі (газові балони) кожна об’ємом до 60 літрів включно.

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