Практика судів
  1. В Україні

Податкова роз’яснила, в яких випадках для зберігання пального не треба ліцензії

15:23, 26 липня 2025
Суб'єктам господарювання не потрібна ліцензія на зберігання палива для власних потреб або промислової переробки, якщо воно зберігається у споживчій та зворотній тарі (газові балони) об'ємом до 60 літрів включно.
Податкова роз’яснила, в яких випадках для зберігання пального не треба ліцензії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює,  в яких випадках для зберігання пального не треба ліцензії. 

Зазначається, що статтею 1 Закону України від 18 червня 2024 року №3817-ІХ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі – Закон №3817) визначено, що зберігання пального – надання послуг та/або діяльність, пов’язана із здійсненням операцій приймання, навантаження, розвантаження, розміщення та/або видавання пального (власного чи отриманого від інших осіб).

Місце зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки – місце (територія), на якому розташовані споруди та/або обладнання, та/або резервуари, ємності, та/або тара (крім споживчої тари, тари споживача та поворотної тари (газові балони) кожна об’ємом до 60 літрів включно), які належать суб’єкту господарювання на праві власності або користування і призначені для зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки таким суб’єктом господарювання.

Суб’єкти господарювання здійснюють зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки у споживчій тарі кожна об’ємом до 60 літрів включно без отримання ліцензії на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки (частина п’ята ст. 28 Закону №3817).

Таким чином, суб’єкту господарювання не потрібно придбавати ліцензію на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, якщо пальне зберігається в тарі споживача та/або поворотній тарі (газові балони) кожна об’ємом до 60 літрів включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Заповнити не менше 20% вакансій суддів» до вересня 2025 року: ВККС стала «заручником» плану Ukraine Facility, за який Україна отримує кошти від ЄС

ВККС за планом Ukraine Facility повинна швидко заповнити 20% вакансій суддів до кінця вересня 2025 року, а інакше Україні не зарахують виконання індикатора і, відповідно, держбюджет ризикує недоотримати кошти.

Верховна Рада прискориться з розглядом законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій і маскування активів – рішення РНБО

Законопроект, прискорити який рекомендувала РНБО, передбачає, що санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків.

Втрата чинності нормою КПК внаслідок зміни норми КПК чи визнання її неконституційною не створює підстав для перегляду рішення, прийнятого до змін – Верховний Суд

Втрата чинності положенням Кримінального процесуального кодексу внаслідок зміни КПК або визнання такого положення неконституційним не створює підстав для перегляду рішення, ухваленого відповідно до порядку, який існував на час його ухвалення – Верховний Суд.

Відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня – Кабмін готує зміни до КПК

Разом з тим, рішення РНБО вже передбачає прийняття готового до другого читання законопроекту 12439 про захист бізнесу.

Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко пояснив, яка проблема криється у несправедливості щодо зарплат у прокуратурі

Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, а я – як Генпрокурор – 95 тисяч грн, а у НАБУ зарплати взагалі «космос» – Руслан Кравченко пояснив несправедливість «замороженого» мінімуму 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області