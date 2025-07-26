Налоговая объяснила, в каких случаях для хранения топливо не требуются лицензии

Субъектам хозяйствования не требуется лицензия на хранение топлива для собственных нужд или промышленной переработки, если оно хранится в потребительской или возвратной таре (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно.

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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет, в каких случаях для хранения топлива не требуется лицензия.

Указывается, что статьей 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года №3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» (далее – Закон №3817) определено, что хранение топлива – предоставление услуг и/или деятельность, связанная с осуществлением операций по приему, загрузке, выгрузке, размещению и/или выдаче топлива (собственного или полученного от других лиц).

Место хранения топлива исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки – место (территория), на котором расположены сооружения и/или оборудование, и/или резервуары, емкости, и/или тара (кроме потребительской тары, тары потребителя и возвратной тары (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно), которые принадлежат субъекту хозяйствования на праве собственности или пользования и предназначены для хранения топлива исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки таким субъектом хозяйствования.

Субъекты хозяйствования осуществляют хранение топлива исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки в потребительской таре объемом до 60 литров включительно без получения лицензии на право хранения топлива, на право хранения топлива исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки (часть пятая ст. 28 Закона №3817).

Таким образом, субъекту хозяйствования не нужно приобретать лицензию на право хранения топлива исключительно для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки, если топливо хранится в таре потребителя и/или возвратной таре (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно.

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