В Полтаве люди перекрыли дорогу автобусу ТЦК, мобилизованные разбежались — видео и реакция ТЦК

В ТЦК сообщили, что уже направили обращение в СБУ из-за препятствования законной деятельности ВСУ, а также в ГБР по факту бегства мужчин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтаве произошел инцидент, привлекший широкое внимание: люди переградили путь автобусу ТЦК, который перевозил мобилизованных мужчин в учебный центр. В результате транспортное средство было повреждено, а часть военнообязанных исчезла в неизвестном направлении. Соответствующее видео распространили Телеграм-каналы.

ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным и этим "дала повод для пропаганды РФ".

"Очередной повод российским пропагандистам дала нездоровая часть общества Полтавщины", – так прокомментировали инцидент в территориальном центре комплектования.

Там заявили, что действия гражданских лиц являются уголовным правонарушением – препятствование законной деятельности ВСУ. Материалы переданы СБУ.

Кроме того, о "самовольном уходе с места службы" мобилизованными было проинформировано Государственное бюро расследований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.