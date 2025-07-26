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В Полтаве люди перекрыли дорогу автобусу ТЦК, мобилизованные разбежались — видео и реакция ТЦК

14:10, 26 июля 2025
В ТЦК сообщили, что уже направили обращение в СБУ из-за препятствования законной деятельности ВСУ, а также в ГБР по факту бегства мужчин.
В Полтаве люди перекрыли дорогу автобусу ТЦК, мобилизованные разбежались — видео и реакция ТЦК
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В Полтаве произошел инцидент, привлекший широкое внимание: люди переградили путь автобусу ТЦК, который перевозил мобилизованных мужчин в учебный центр. В результате транспортное средство было повреждено, а часть военнообязанных исчезла в неизвестном направлении. Соответствующее видео распространили Телеграм-каналы.

ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным и этим "дала повод для пропаганды РФ".

"Очередной повод российским пропагандистам дала нездоровая часть общества Полтавщины", – так прокомментировали инцидент в территориальном центре комплектования.

Там заявили, что действия гражданских лиц являются уголовным правонарушением – препятствование законной деятельности ВСУ. Материалы переданы СБУ.

Кроме того, о "самовольном уходе с места службы" мобилизованными было проинформировано Государственное бюро расследований.

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Полтава ТЦК мобилизация

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