Погибшему командиру бригады «Лють» Максиму Казбану присвоено звание Героя Украины посмертно

Владимир Зеленский присвоил Максиму Казбану звание Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» посмертно.

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Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" командиру штурмовой бригады "Лють" Максиму Казбану.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», – говорится в указе Президента.

Напомним, 22 июля Казбан погиб в Донецкой области в ДТП. С 2014 года он встал на защиту Родины и участвовал в АТО в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 2015 года в Центре специальных операций "А" СБУ проходил службу. В сентябре прошлого года Максим Казбан стал командиром бригады "Лють".

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