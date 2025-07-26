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ГУР разоблачило лазейки в санкциях – как технологии из Запада попадают в арсенал РФ

16:17, 26 июля 2025
ГУР раскрыло дипломатам доказательства использования западных компонентов в российском оружии и представило платформу War&Sanctions.
ГУР разоблачило лазейки в санкциях – как технологии из Запада попадают в арсенал РФ
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Эксперты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам убедительные доказательства поставок западных электронных компонентов для производства российского оружия, несмотря на действующие санкции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Во время специального мероприятия, организованного Министерством иностранных дел Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов, специалисты ГУР продемонстрировали образцы трофейного российского вооружения, а также многочисленные электронные компоненты западного производства, которые Россия продолжает получать, обходя международные ограничения. Эти компоненты используются в изготовлении вражеской военной техники, что представляет угрозу для Украины и международной безопасности.

Платформа War&Sanctions: инструмент борьбы с обходными схемами

Ключевым моментом презентации стала демонстрация аналитической платформы War&Sanctions, созданной для эффективного отслеживания западных компонентов в российском оружии и противодействия нарушениям санкционного режима. Этот цифровой инструмент позволяет систематизировать данные о поставках критически важных технологий в Россию, помогая выявлять и блокировать каналы обхода санкций.

Усиление давления на Россию

Во время мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что одним из главных приоритетов украинской дипломатии является усиление давления на Россию и её союзников. Он отметил, что только скоординированная работа структур безопасности и дипломатии может остановить поток критических компонентов для вражеского оружия и положить конец геноцидной войне, которую Россия развязала против украинского народа.

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