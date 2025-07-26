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Выплаты ко Дню Независимости-2025: кто и сколько получит

16:36, 26 июля 2025
Ко Дню независимости Украины в 2025 году государство предоставит разовую денежную помощь ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан.
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В августе 2025 года некоторые граждане смогут получить денежную помощь ко Дню Независимости.

В Пенсионном фонде Украины уточнили, кто и сколько получит и что для этого нужно сделать.

Единоразовая помощь ко Дню Независимости выплачивается:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны;
  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, вдовам (вдовцам) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, вдовам (вдовцам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами, если они не вступили в повторный брак;
  • членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • участникам войны, бывшим узникам (в том числе малолетним и несовершеннолетним) концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, лицам, насильно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет произведена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без дополнительного обращения).

Тем, кто проходит службу, выплата будет осуществляться по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости.

Если лицо не является пенсионером / не проходит службу и работает / не работает, помощь ко Дню Независимости будет осуществляться по заявлению лица, имеющего право на такую выплату.

Те, кто имеют право на помощь, не являются пенсионерами, не проходят службу и не работают, для получения выплат должны обратиться в территориальный орган ПФУ, подав заявление и указав:

  • реквизиты документов, удостоверяющих личность гражданина;
  • номер банковского счёта для получения средств;
  • идентификационный код (при наличии);
  • реквизиты удостоверения, дающего право на получение средств.

Также к заявлению необходимо приложить:

  • копию паспорта гражданина Украины / временного удостоверения гражданина (при личном обращении — оригиналы);
  • копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении — оригинал).

По данным правительства, граждане, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь право на такие выплаты:

  • первая группа — 3100 грн;
  • вторая группа — 2900 грн;
  • третья группа — 2700 грн.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, чьи родители попали в лагеря, предоставят по 1000 грн. Граждане с выдающимися заслугами перед государством получат 3100 грн.

Родные погибших защитников, вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий получат по 650 грн. Участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан предоставят по 450 грн.

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Пенсионный фонд День Независимости

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