Выплаты ко Дню Независимости-2025: кто и сколько получит

В августе 2025 года некоторые граждане смогут получить денежную помощь ко Дню Независимости.
В Пенсионном фонде Украины уточнили, кто и сколько получит и что для этого нужно сделать.
Единоразовая помощь ко Дню Независимости выплачивается:
Пенсионерам, имеющим право на помощь ко Дню Независимости, выплата будет произведена в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без дополнительного обращения).
Тем, кто проходит службу, выплата будет осуществляться по месту службы работодателем (воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты ко Дню Независимости.
Если лицо не является пенсионером / не проходит службу и работает / не работает, помощь ко Дню Независимости будет осуществляться по заявлению лица, имеющего право на такую выплату.
Те, кто имеют право на помощь, не являются пенсионерами, не проходят службу и не работают, для получения выплат должны обратиться в территориальный орган ПФУ, подав заявление и указав:
Также к заявлению необходимо приложить:
По данным правительства, граждане, получившие инвалидность вследствие войны, будут иметь право на такие выплаты:
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, чьи родители попали в лагеря, предоставят по 1000 грн. Граждане с выдающимися заслугами перед государством получат 3100 грн.
Родные погибших защитников, вдовы или вдовцы погибших участников боевых действий получат по 650 грн. Участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, детям партизан предоставят по 450 грн.
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