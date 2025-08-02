День Независимости-2025: будет ли дополнительно выходной

День Независимости, который ежегодно празднуют 24 августа, в мирное время является официальным выходным в Украине.

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В этом году один из главных государственных праздников — День Независимости, традиционно отмечаемый 24 августа, приходится на воскресенье. В обычных условиях это даст украинцам дополнительный день отдыха в понедельник, 25 августа. Однако из-за действия военного положения нормы КЗоТ по переносу выходных дней временно не действуют.

Согласно Закону №2136-IX, в период действия военного положения праздничные и выходные дни не переносятся. Следовательно, 25 августа останется обычным рабочим днем.

Напомним, что ко Дню независимости Украины государство предоставит разовую денежную помощь ветеранам, участникам боевых действий и другим категориям граждан.

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