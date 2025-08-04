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В Сумской области будут судить мошенника, который за деньги обещал оформить отсрочку от мобилизации

07:18, 4 августа 2025
Злоумышленник обманул 4 человек на 765 тысяч гривен.
В Сумской области будут судить мошенника, который за деньги обещал оформить отсрочку от мобилизации
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Сумской области правоохранители сообщили об изменении подозрения 40-летнему мужчине, который за денежное вознаграждение обещал оформить отсрочку от мобилизации.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о законном бронировании военнообязанных. Заинтересованным лицам он сообщал, что за денежное вознаграждение может устроить их на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры, с последующим оформлением документов на отсрочку от призыва на военную службу.

«Желающие устроиться на работу отправляли ему копии личных документов, фотографии и переводили предоплату на банковскую карту. После чего мужчина не отвечал на звонки и не выполнил ни одного из обещаний», — заявили в ведомстве.

Изначально были установлены двое пострадавших от мошеннических действий подозреваемого, один из которых перевел ему 32 420 грн, а другой — 40 550 грн.

«Однако в ходе следствия были установлены еще двое мужчин. В частности, один из них по вышеуказанной схеме потерял 66 760 грн», — сообщили в прокуратуре.

При этом другому, помимо трудоустройства, подозреваемый пообещал оформить военно-учетные документы и исключить его из военного учета. За такую “услугу” потерпевший перевел мошеннику частями сумму, эквивалентную 625 404 грн.

С полученными преступным путем средствами он провел ряд финансовых операций, легализовав их.

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прокуратура мошенник

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