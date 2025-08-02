В Минэкономики появится заместитель министра, который будет заниматься водными ресурсами

Алексей Соболев анонсировал назначение нового заместителя, который будет заниматься водными ресурсами.

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В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины появится новая должность — заместителя министра по вопросам водных ресурсов. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев по итогам встречи с аграрными ассоциациями.

По словам министра, аграрные вопросы станут одними из ключевых в работе обновленного министерства:

«Уже скоро будет назначен мой новый заместитель, который будет заниматься водными ресурсами, и это составит 80% его обязанностей. Мы верим, что сможем решить этот вопрос максимально эффективно — именно благодаря объединению, ведь мелиорация и водопользование больше не разделены между двумя министерствами. А добавив к аграрному направлению экологическую составляющую, мы сможем реализовать больше проектов».

Среди других приоритетов:

Евроинтеграция — согласование аграрной позиции Украины в рамках переговоров с ЕС. Завершение скрининга ожидается уже в сентябре.

Развитие экспорта — 60% всего украинского экспорта составляет агропродукция. В Минэкономики планируют активнее открывать новые рынки и привлекать агропредприятия к международным программам.

Государственная поддержка аграриев прифронтовых регионов — среди актуальных запросов: заморозка кредитов, бронирование работников, дерегуляция и обновление устаревших норм.

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