В Минэкономики появится заместитель министра, который будет заниматься водными ресурсами

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины появится новая должность — заместителя министра по вопросам водных ресурсов. Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев по итогам встречи с аграрными ассоциациями.
По словам министра, аграрные вопросы станут одними из ключевых в работе обновленного министерства:
«Уже скоро будет назначен мой новый заместитель, который будет заниматься водными ресурсами, и это составит 80% его обязанностей. Мы верим, что сможем решить этот вопрос максимально эффективно — именно благодаря объединению, ведь мелиорация и водопользование больше не разделены между двумя министерствами. А добавив к аграрному направлению экологическую составляющую, мы сможем реализовать больше проектов».
Среди других приоритетов:
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