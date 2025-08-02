Пенсии в Украине: кто в августе получит надбавки и сколько

В августе 2025 возрастную надбавку получат те пенсионеры, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

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В августе часть пенсионеров получит повышенные выплаты благодаря возрастной надбавке. Речь идет о лицах, достигших возраста, дающего право на такую доплату, при условии, что их пенсия не превышает 10-340 гривен.

Размер надбавки составляет:

– 300 грн для пенсионеров в возрасте 70–74 лет;

– 456 грн для лиц 75–79 лет;

– 570 грн для тех, кому исполнилось 80 и больше.

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