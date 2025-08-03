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Процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах — основные требования

20:31, 3 августа 2025
Если у ФЛП имеются неуплаченные суммы единого взноса или задолженности по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты или списания такой задолженности.
Процедура снятия ФЛП с учета в контролирующих органах — основные требования
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Кременчугская ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области напомнила, что основанием для снятия с учета по налогам, сборам, платежам и единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (далее — Единый взнос) в контролирующих органах является поступление сведений о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя с указанием номера и даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

После получения таких сведений физическое лицо – предприниматель (далее — ФЛП) снимается с учета в контролирующих органах после проведения предусмотренной законодательством проверки, осуществления окончательного расчета по уплате единого взноса и закрытия интегрированных карточек плательщика (далее — ИКП).

Согласно пункту 3 главы 1 раздела II «Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2021 № 5, закрытие ИКП в информационной системе осуществляется при следующих условиях:

  • погашение сумм налогового долга, задолженности по уплате единого взноса, штрафных санкций и пени и/или списание сумм налогового долга, штрафных санкций и пени;
  • возврат плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или списание в бюджеты по заявлению плательщика;
  • отсутствие рассроченных (отсроченных) денежных обязательств, налогового долга или другой задолженности, контроль за взысканием которой возложен на налоговые органы, и которая может быть рассрочена (отсрочена) в соответствии с действующим законодательством, не погашенных на дату закрытия ИКП;
  • полнота отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

Если у ФЛП имеются начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или задолженности (недоимки) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такой задолженности (недоимки).

При прекращении предпринимательской деятельности ФЛП продолжает пользоваться правами, выполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, которая осуществлялась им как ФЛП.

Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такое лицо обязано обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности.

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налоговая ФЛП

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