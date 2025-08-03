В Одессе будут судить регистратора за махинации с государственным реестром

Регистратор умышленно внес в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверные сведения.

Фото: od.gp.gov.ua

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В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора по факту несанкционированных действий с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, регистратор умышленно внес в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверные сведения. Речь идет о недостоверных данных относительно возникновения у гражданина права собственности на 2 объекта недвижимости в Одессе.

Должностное лицо провело регистрационные действия на основании ненадлежащих документов — договоров купли-продажи без нотариального удостоверения и какого-либо подтверждения полномочий на отчуждение государственного имущества.

«Эти объекты площадью более 200 кв. м находятся в государственной собственности. Они закреплены за Селекционно-генетическим институтом — Национальным центром семеноводства и сортоведения НААН Украины», — заявили в прокуратуре.

Там добавили, что в результате противоправных действий регистратора интересам государства нанесен ущерб более чем на 2,5 млн гривен.

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