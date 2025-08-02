Украина будет признавать образование, полученное на временно оккупированных территориях — но есть исключения

Кабинет Министров Украины утвердил механизм признания результатов обучения, полученных на временно оккупированных территориях. Речь идет о профессиональном, профессионально-техническом и высшем образовании. Порядок определен постановлением № 871 от 15 июля.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как будет работать процедура:
К порядку прилагаются Приложения 1 и 2, в которых указаны перечни специальностей и профессий, по которым результаты не признаются.
Что не подлежит признанию:
• Образование, полученное на уровне магистратуры, научном или творческом уровне.
• Исключение составляют магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного профиля — они могут быть признаны.
По словам Лубинца, это решение позволит людям с ВОТ не только подтвердить свои знания, но и «вернуться в украинское образовательное и правовое пространство и присоединиться к восстановлению страны».
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