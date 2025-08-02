Украина будет признавать образование, полученное на временно оккупированных территориях — но есть исключения

Правительство утвердило порядок признания образования с ВОТ: кого касается и какие ограничения будут действовать.

Источник фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил механизм признания результатов обучения, полученных на временно оккупированных территориях. Речь идет о профессиональном, профессионально-техническом и высшем образовании. Порядок определен постановлением № 871 от 15 июля.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как будет работать процедура:

Подача заявления, образовательной декларации и необходимых документов в учебное заведение. Проведение установочного собеседования между заявителем и специальной комиссией. Решение комиссии о возможности проведения оценки. Процедура оценки (в определенной форме). Протокол комиссии с рекомендациями. Приказ руководителя учебного заведения о признании результатов.

К порядку прилагаются Приложения 1 и 2, в которых указаны перечни специальностей и профессий, по которым результаты не признаются.

Что не подлежит признанию:

• Образование, полученное на уровне магистратуры, научном или творческом уровне.

• Исключение составляют магистерские программы медицинского, фармацевтического и ветеринарного профиля — они могут быть признаны.

По словам Лубинца, это решение позволит людям с ВОТ не только подтвердить свои знания, но и «вернуться в украинское образовательное и правовое пространство и присоединиться к восстановлению страны».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.