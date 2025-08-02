Україна визнаватиме освіту, здобуту на тимчасово окупованій території – але є виключення

Уряд затвердив порядок визнання освіти з ТОТ: кого торкнеться та які обмеження діятимуть.

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Кабінет Міністрів України затвердив механізм визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про професійну, фахову передвищу та вищу освіту. Порядок визначено у постанові № 871 від 15 липня.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як працюватиме процедура:

Подання заяви, освітньої декларації та необхідних документів до закладу освіти. Проведення установчої співбесіди між заявником і спеціальною комісією. Рішення комісії про можливість оцінювання. Процедура оцінювання (у визначеній формі). Протокол комісії з рекомендаціями. Наказ керівника закладу про визнання результатів.

До порядку додаються Додатки 1 і 2, у яких зазначено перелік спеціальностей і професій, за якими результати не визнаються.

Що не підлягає визнанню:

Освіта, здобута на магістерському, освітньо-науковому чи освітньо-творчому рівнях.

Винятком є магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного профілю — вони можуть бути враховані.

За словами Лубінця, це рішення дозволить людям з ТОТ не лише підтвердити знання, а й «повернутися в український освітній та правовий простір і долучитися до відновлення країни».

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