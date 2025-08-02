Україна визнаватиме освіту, здобуту на тимчасово окупованій території – але є виключення

Кабінет Міністрів України затвердив механізм визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про професійну, фахову передвищу та вищу освіту. Порядок визначено у постанові № 871 від 15 липня.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як працюватиме процедура:
До порядку додаються Додатки 1 і 2, у яких зазначено перелік спеціальностей і професій, за якими результати не визнаються.
Що не підлягає визнанню:
За словами Лубінця, це рішення дозволить людям з ТОТ не лише підтвердити знання, а й «повернутися в український освітній та правовий простір і долучитися до відновлення країни».
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