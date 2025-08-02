На Миколаївщині державі повернули Явкінське водосховище, стратегічно важливе для зрошення

На Миколаївщині повернули під контроль держави стратегічно важливе водосховище площею площею 105 гектарів, повідомляє обласна прокуратура.
Йдеться про Явкинське водосховище, яке роками незаконно використовувалося приватним товариством на підставі фіктивного договору з 2014 року.
Встановлено, що у 2014 році Баштанське міжрайонне управління водного господарства під виглядом договору на «оптимізацію гідрологічного стану» незаконно передало товариству у користування земельну ділянку разом із водоймою для вирощування та вилову риби.
Це призвело до ухилення від сплати обов’язкових платежів за користування водними об’єктами; ризиків для санітарного стану водойми; обмеження прав громадян на вільний доступ до водосховища для риболовлі та відпочинку.
Прокурори звернулися до суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним зазначеного договору. Однак суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні вимог прокурора відмовили.
Верховний Суд у складі Господарського суду касаційної інстанції підтримав касаційну скаргу Спеціалізованої екологічної прокуратури та задовольнив позов прокурора.
У липні 2025 року рішення суду виконано – товариство повернуло державі земельну ділянку та водосховище.
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