На Миколаївщині державі повернули Явкінське водосховище, стратегічно важливе для зрошення

Водойму незаконно передали приватній структурі.

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На Миколаївщині повернули під контроль держави стратегічно важливе водосховище площею площею 105 гектарів, повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про Явкинське водосховище, яке роками незаконно використовувалося приватним товариством на підставі фіктивного договору з 2014 року.

Встановлено, що у 2014 році Баштанське міжрайонне управління водного господарства під виглядом договору на «оптимізацію гідрологічного стану» незаконно передало товариству у користування земельну ділянку разом із водоймою для вирощування та вилову риби.

Це призвело до ухилення від сплати обов’язкових платежів за користування водними об’єктами; ризиків для санітарного стану водойми; обмеження прав громадян на вільний доступ до водосховища для риболовлі та відпочинку.

Прокурори звернулися до суду з позовом в інтересах держави про визнання недійсним зазначеного договору. Однак суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні вимог прокурора відмовили.

Верховний Суд у складі Господарського суду касаційної інстанції підтримав касаційну скаргу Спеціалізованої екологічної прокуратури та задовольнив позов прокурора.

У липні 2025 року рішення суду виконано – товариство повернуло державі земельну ділянку та водосховище.

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