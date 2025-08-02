В Николаевской области государству вернули Явкинское водохранилище, стратегически важное для орошения

Водоем незаконно передали частной структуре.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области вернули под контроль государства стратегически важное водохранилище площадью 105 гектаров, сообщает областная прокуратура.

Речь идет о Явкинском водохранилище, которое годами незаконно использовалось частным обществом на основании фиктивного договора с 2014 года.

Установлено, что в 2014 году Баштанское межрайонное управление водного хозяйства под видом договора на оптимизацию гидрологического состояния незаконно передало обществу в пользование земельный участок вместе с водоемом для выращивания и отлова рыбы.

Это привело к уклонению от уплаты обязательных платежей за использование водных объектов; рисков для санитарного состояния водоема; ограничение прав граждан на свободный доступ к водохранилищу для рыбалки и отдыха.

Прокуроры обратились в суд с иском в интересах государства о признании недействительным указанного договора. Однако суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований прокурора отказали.

Верховный Суд в составе Хозяйственного суда кассационной инстанции поддержал кассационную жалобу Специализированной экологической прокуратуры и удовлетворил иск прокурора.

В июле 2025 года решение суда исполнено – общество вернуло государству земельный участок и водохранилище.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.