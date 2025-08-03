У Одесі судитимуть реєстратора за махінації з державним реєстром

Реєстратор умисно вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості.

Фото: od.gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, реєстратор умисно вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості. Мова йде про недостовірні дані щодо виникнення у громадянина права власності на 2 об’єкта нерухомості в Одесі.

Посадова особа провела реєстраційні дії на підставі неналежних документів – договорів купівлі-продажу без нотаріального посвідчення та будь-якого підтвердження повноважень на відчуження держмайна.

«Ці об’єкти площею більш ніж 200 кв. м. є державною власністю. Вони закріплені за Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення НААН України», - заявили у прокуратурі.

Там додали, що унаслідок протиправних дій реєстратора інтересам держави завдано понад 2,5 млн гривень шкоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.