У Мінекономіки з’явиться заступник міністра, який опікуватиметься водними ресурсами

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України з’явиться нова посада — заступника міністра з водних ресурсів. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з аграрними асоціаціями.
За словами міністра, аграрні питання стануть одними із головних у роботі оновленого міністерства:
«Вже скоро буде призначений мій новий заступник, який опікуватиметься водними ресурсами, і це складатиме 80% його обов'язків. Ми віримо, що зможемо вирішити це питання максимально ефективно — саме завдяки об'єднанню, адже меліорація і водокористування більше не розділені між двома міністерствами. І додавши до агронапрямку напрям довкілля, можемо реалізувати більше проєктів».
Серед інших пріоритетів:
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