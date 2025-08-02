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У Мінекономіки з’явиться заступник міністра, який опікуватиметься водними ресурсами

19:52, 2 серпня 2025
Олексій Соболев анонсував призначення нового заступника, який опікуватиметься водними ресурсами.
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра, який опікуватиметься водними ресурсами
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У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України з’явиться нова посада — заступника міністра з водних ресурсів. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев за підсумками зустрічі з аграрними асоціаціями.

За словами міністра, аграрні питання стануть одними із головних у роботі оновленого міністерства:

«Вже скоро буде призначений мій новий заступник, який опікуватиметься водними ресурсами, і це складатиме 80% його обов'язків. Ми віримо, що зможемо вирішити це питання максимально ефективно — саме завдяки об'єднанню, адже меліорація і водокористування більше не розділені між двома міністерствами. І додавши до агронапрямку напрям довкілля, можемо реалізувати більше проєктів».

Серед інших пріоритетів:

  • Євроінтеграція — погодження аграрної позиції України в межах переговорів із ЄС. Завершення скринінгу очікується вже у вересні.
  • Розвиток експорту — 60% всього українського експорту складає агропродукція. У Мінекономіки планують активніше відкривати нові ринки та залучати агропідприємства до міжнародних програм.
  • Державна підтримка аграріїв прифронтових регіонів — серед актуальних запитів: замороження кредитів, бронювання працівників, дерегуляція та оновлення застарілих норм.

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