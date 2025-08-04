На Сумщині судитимуть шахрая, який за гроші обіцяв оформити відстрочку від мобілізації

Зловмисник ошукав 4 осіб на 765 тисяч гривень.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині правоохоронці повідомили про зміну підозри 40-річному чоловіку, який за грошову винагороду обіцяв оформити відстрочку від мобілізації.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний в мережі Інтернет розмістив оголошення про законне бронювання військовозобов’язаних. Зацікавленим особам чоловік повідомляв, що за грошову винагороду може працевлаштувати на підприємство, яке відносяться до об'єктів критичної інфраструктури з подальшим оформленням документів про відстрочку від призову на військову службу.

«Відтак бажаючі влаштуватись на роботу відправляли йому копії особистих документів, фотографії та перераховували на банківську картку передплату. Після чого чоловік не відповідав на їх дзвінки та не виконав жодних обіцянок», - заявили у відомстві.

Спочатку було встановлено двох потерпілих від шахрайських дій підозрюваного, один з яких перерахував йому 32 тис. 420 грн, а інший – 40 тис. 550 грн.

«Однак у ході слідства встановлено ще двох чоловіків. Зокрема, один із них за вищезазначеною схемою втратив 66 тис. 760 грн», - повідомили у прокуратурі.

При цьому іншому, окрім працевлаштування, підозрюваний пообіцяв оформити військово-облікові документи та виключити з військового обліку. За таку послугу потерпілий перерахував шахраю частинами суму еквівалентну 625 тис. 404 грн.

З отриманими злочинним шляхом коштами він вчинив ряд фінансових операцій, легалізувавши їх.

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