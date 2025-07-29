Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

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Міністерство охорони здоров’я підготувало проект наказу про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорія.

Зокрема, йдеться про обов’язкові медичні огляди працівників віком до 21 року, а також тих, хто має змінний режим роботу із залученням в нічний час.

Пропонується поширити порядок на всіх юридичних осіб, включно з структурними та відокремленими підрозділами, які не юридичними особами. Також порядок буде поширюватися на фізичних осіб, які використовують найману працю.

Працівники мають проходити медичні огляди при прийнятті на роботу та протягом трудової діяльності за рахунок роботодавців.

Результати медичного огляду, висновок про профпридатність, результати лабораторних та інструментальних досліджень вносяться до картки працівника. Ця картка зберігається 45 років у надавача послуг з проведення обов’язкових медичних оглядів, тобто, у закладі охорони здоров’я.

Нижче наводимо проект наказу.

Автор: Наталя Мамченко

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