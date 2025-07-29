Для сотрудников до 21 года могут ввести обязательные медицинские осмотры

Обязательные медосмотры будут проводиться за счет работодателей.

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Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий.

В частности, речь идет об обязательных медицинских осмотрах работников в возрасте до 21 года, а также тех, кто имеет сменный режим работы с привлечением в ночное время.

Предлагается распространить порядок на все юридические лица, включая структурные и обособленные подразделения, которые не являются юридическими лицами. Также порядок будет распространяться на физических лиц, использующих наемный труд.

Сотрудники должны проходить медицинские осмотры при приеме на работу и в течение трудовой деятельности за счет работодателей.

Результаты медицинского осмотра, заключение о профпригодности, результаты лабораторных и инструментальных исследований вносятся в карточку работника. Эта карточка хранится 45 лет у поставщика услуг по проведению обязательных медицинских осмотров, то есть в учреждении здравоохранения.

Ниже приводим проект приказа.

Автор: Наталя Мамченко

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