Укрзализныця усилила контроль документов при посадке на поезда — результаты

Укрзализныця подвела первые итоги усиленного контроля документов при посадке на поезда. С 25 июля проверено более 300 поездов и сверено свыше 41 600 документов.
Контроль был введен для выявления безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадают с паспортными. В результате нарушения зафиксированы лишь в 0,1% случаев.
Во время проверок к поездам не допустили:
• 38 пассажиров, которые пытались сесть без билета;
• 3 пассажиров с несоответствием в документах;
• нескольких человек, отказавшихся предъявить документы или не имевших их при себе.
В Укрзализныце напомнили: дети до 14 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых, а бесплатно — только дети до 5 лет включительно.
Компания сообщает, что проверки будут продолжаться по всей стране.
Напомним, что кроме этого, Укрзализныця вводит верификацию личности через Дію для ряда поездов.
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