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Укрзализныця усилила контроль документов при посадке на поезда — результаты

18:23, 29 июля 2025
Укрзализныця проверила более 41 тысячи пассажиров: нарушителей — всего 0,1%.
Укрзализныця усилила контроль документов при посадке на поезда — результаты
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Укрзализныця подвела первые итоги усиленного контроля документов при посадке на поезда. С 25 июля проверено более 300 поездов и сверено свыше 41 600 документов.

Контроль был введен для выявления безбилетных пассажиров и тех, чьи данные в билетах не совпадают с паспортными. В результате нарушения зафиксированы лишь в 0,1% случаев.

Во время проверок к поездам не допустили:

• 38 пассажиров, которые пытались сесть без билета;
• 3 пассажиров с несоответствием в документах;
• нескольких человек, отказавшихся предъявить документы или не имевших их при себе.

В Укрзализныце напомнили: дети до 14 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых, а бесплатно — только дети до 5 лет включительно.

Компания сообщает, что проверки будут продолжаться по всей стране.

Напомним, что кроме этого, Укрзализныця вводит верификацию личности через Дію для ряда поездов.

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документы Укрзализныця

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