Укрзализныця вводит верификацию личности через Дію для ряда поездов

С 1 августа УЗ вводит верификацию для покупки билетов на популярные маршруты — через кассы их больше не будут продавать.

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С 1 августа Укрзализныця расширяет способы борьбы со злоупотреблениями при покупке билетов. Теперь для приобретения или возврата билетов на отдельные внутренние рейсы пассажиры должны подтвердить личность через сервис Дія.Підпис.

На первом этапе новые правила будут действовать для рейсов:

№105/106 Одесса — Киев;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№12 Львов — Одесса;

№27/28 Киев — Чоп.

На эти направления билеты будут продаваться только онлайн, покупка через кассы будет недоступна.

Нововведение не касается поездов, в которых предусмотрен специальный резерв билетов для военнослужащих. Защитники и защитницы по-прежнему могут бронировать и приобретать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци или в приложении Армія+.

Кроме того, компания работает над внедрением авторизации в мобильном приложении УЗ через BankID.

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