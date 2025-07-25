Укрзалізниця запроваджує верифікацію особи через Дію для низки поїздів

З 1 серпня УЗ запроваджує верифікацію для купівлі квитків на популярні маршрути — через каси їх більше не продаватимуть.

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З 1 серпня Укрзалізниця розширює способи для боротьби зі зловживаннями під час купівлі квитків. Тепер для придбання чи повернення квитків на окремі внутрішні рейси пасажири повинні підтвердити особу через сервіс Дія.Підпис.

На першому етапі нові правила діятимуть для рейсів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.

Нововведення не стосується поїздів, у яких передбачено спецрезерв квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці можуть і надалі бронювати та купувати квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці або в додатку Армія+.

Крім того, компанія працює над впровадженням авторизації в мобільному застосунку УЗ через BankID.

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