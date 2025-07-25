Практика судів
  1. В Україні

Укрзалізниця запроваджує верифікацію особи через Дію для низки поїздів

11:59, 25 липня 2025
З 1 серпня УЗ запроваджує верифікацію для купівлі квитків на популярні маршрути — через каси їх більше не продаватимуть.
Укрзалізниця запроваджує верифікацію особи через Дію для низки поїздів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 серпня Укрзалізниця розширює способи для боротьби зі зловживаннями під час купівлі квитків. Тепер для придбання чи повернення квитків на окремі внутрішні рейси пасажири повинні підтвердити особу через сервіс Дія.Підпис.

На першому етапі нові правила діятимуть для рейсів:

  • №105/106 Одеса — Київ;
  • №91/92 Львів — Київ;
  • №29/30 Київ — Ужгород;
  • №12 Львів — Одеса;
  • №27/28 Київ — Чоп.

Для цих напрямків квитки продаватимуться лише онлайн, а купівля через каси буде недоступною.

Нововведення не стосується поїздів, у яких передбачено спецрезерв квитків для військовослужбовців. Захисники і захисниці можуть і надалі бронювати та купувати квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці або в додатку Армія+.

Крім того, компанія працює над впровадженням авторизації в мобільному застосунку УЗ через BankID.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Руслан Стефанчук повідомив, що засідання Верховної Ради, на якому планують скасувати норми закону 12414, призначене на 31 липня

Законопроект Президента Зеленського 13533 планується прийняти відразу в цілому.

Працівникам НАБУ пропонується заборонити виїзд за кордон, крім службових відряджень – що і так заборонено правилами перетину кордону

Законопроект Президента 13533 про НАБУ і САП доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень, однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування.

Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Введений законопроектом 12414 спрощений порядок призначення прокурорами Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур – зокрема з числа екс-правоохоронців буде залишений.

Законопроект Президента про гарантії для НАБУ і САП – які зміни, внесені законопроектом 12414, залишаться у КПК та законі про прокуратуру

Законопроект 13533 Володимира Зеленського скасовує значну частину змін, внесених законопроектом 12414, однак деякі норми у КПК та законі про прокуратуру залишаться.

Працівники апаратів судів та помічники суддів розповіли про неофіційні доплати від суддів – опитування

Схоже, що до таких надзвичайних заходів вдаються далеко не всі судді місцевих та апеляційних судів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва