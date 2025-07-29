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С 1 августа восстанавливаются стандартные штрафы за нарушение правил применения РРО ФЛП-«единщиками»

15:23, 29 июля 2025
С 1 августа ко всем субъектам хозяйствования в случае нарушений правил применения РРО будут применяться стандартные штрафы — от 100 до 150 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров, работ и услуг.
С 1 августа восстанавливаются стандартные штрафы за нарушение правил применения РРО ФЛП-«единщиками»
Фото: delo.ua
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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», к субъектам хозяйствования в случае установления в ходе проверки факта:

  • проведения расчетных операций с использованием РРО/ПРРО или расчетных книжек на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);
  • непроведения расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы;
  • невыдачи (в бумажной форме и/или в электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, либо проведения ее без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования применяются финансовые санкции в следующих размерах:

- 100 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;

- 150 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за каждое последующее совершенное нарушение.

В то же время, в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года к ФЛП, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками НДС, осуществляющим деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, органогенных драгоценных камней и полудрагоценных камней) или предоставляющим услуги, финансовая ответственность за нарушение проведения расчетов применяется в уменьшенных размерах:

  • 25% стоимости проданных с нарушением, установленным данным пунктом, товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;
  • 50% стоимости проданных с нарушением, установленным данным пунктом, товаров (работ, услуг) — за каждое следующее совершенное нарушение.

Таким образом, с 1 августа 2025 года ко всем субъектам хозяйствования в случае нарушений правил применения РРО/ПРРО будут применяться стандартные штрафы:

- 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) — за первое нарушение,

- 150% — за каждое последующее.

Кроме того, в ГНС обращают внимание плательщиков налогов на то, что продажа товара / предоставление услуги без применения РРО и/или ПРРО не является продолжающимся нарушением, и невыдача соответствующего расчетного документа (фискального кассового чека) при каждой продаже или предоставлении услуги считается отдельным нарушением.

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штраф / штрафы ФЛП РРО

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