С 1 августа восстанавливаются стандартные штрафы за нарушение правил применения РРО ФЛП-«единщиками»

Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», к субъектам хозяйствования в случае установления в ходе проверки факта:
- 100 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;
- 150 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за каждое последующее совершенное нарушение.
В то же время, в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года к ФЛП, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками НДС, осуществляющим деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, органогенных драгоценных камней и полудрагоценных камней) или предоставляющим услуги, финансовая ответственность за нарушение проведения расчетов применяется в уменьшенных размерах:
Таким образом, с 1 августа 2025 года ко всем субъектам хозяйствования в случае нарушений правил применения РРО/ПРРО будут применяться стандартные штрафы:
- 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) — за первое нарушение,
- 150% — за каждое последующее.
Кроме того, в ГНС обращают внимание плательщиков налогов на то, что продажа товара / предоставление услуги без применения РРО и/или ПРРО не является продолжающимся нарушением, и невыдача соответствующего расчетного документа (фискального кассового чека) при каждой продаже или предоставлении услуги считается отдельным нарушением.
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