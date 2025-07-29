С 1 августа восстанавливаются стандартные штрафы за нарушение правил применения РРО ФЛП-«единщиками»

С 1 августа ко всем субъектам хозяйствования в случае нарушений правил применения РРО будут применяться стандартные штрафы — от 100 до 150 процентов стоимости проданных с нарушениями товаров, работ и услуг.

Фото: delo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», к субъектам хозяйствования в случае установления в ходе проверки факта:

проведения расчетных операций с использованием РРО/ПРРО или расчетных книжек на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);

непроведения расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы;

невыдачи (в бумажной форме и/или в электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, либо проведения ее без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования применяются финансовые санкции в следующих размерах:

- 100 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;

- 150 процентов стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) — за каждое последующее совершенное нарушение.

В то же время, в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2025 года к ФЛП, которые являются плательщиками единого налога и не зарегистрированы плательщиками НДС, осуществляющим деятельность по продаже товаров (кроме подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, органогенных драгоценных камней и полудрагоценных камней) или предоставляющим услуги, финансовая ответственность за нарушение проведения расчетов применяется в уменьшенных размерах:

25% стоимости проданных с нарушением, установленным данным пунктом, товаров (работ, услуг) — за нарушение, совершенное впервые;

50% стоимости проданных с нарушением, установленным данным пунктом, товаров (работ, услуг) — за каждое следующее совершенное нарушение.

Таким образом, с 1 августа 2025 года ко всем субъектам хозяйствования в случае нарушений правил применения РРО/ПРРО будут применяться стандартные штрафы:

- 100% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг) — за первое нарушение,

- 150% — за каждое последующее.

Кроме того, в ГНС обращают внимание плательщиков налогов на то, что продажа товара / предоставление услуги без применения РРО и/или ПРРО не является продолжающимся нарушением, и невыдача соответствующего расчетного документа (фискального кассового чека) при каждой продаже или предоставлении услуги считается отдельным нарушением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.