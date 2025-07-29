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З 1 серпня відновлюються стандартні штрафи за порушення правил застосування РРО ФОПами-«єдинниками»

15:23, 29 липня 2025
З 1 серпня до всіх суб’єктів господарювання у разі порушень правил застосування РРО застосовуватимуться стандартні штрафи — від 100 до 150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів, робіт та послуг.
З 1 серпня відновлюються стандартні штрафи за порушення правил застосування РРО ФОПами-«єдинниками»
Фото: delo.ua
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадала, що відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», до суб’єктів господарювання у разі встановлення в ході перевірки факту:

- проведення розрахункових операцій з використанням РРО/ПРРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

- непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи;

- невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

  • 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
  • 150 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Водночас, у період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року до ФОПів, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) або надають послуги, фінансова відповідальність за порушення проведення розрахунків застосовується у зменшених розмірах:

  • 25% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;
  • 50% вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Таким чином, з 1 серпня 2025 року до всіх суб’єктів господарювання у разі порушень правил застосування РРО/ПРРО застосовуватимуться стандартні штрафи: 100 відсотків вартості проданих з порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше та 150 відсотків – за кожне наступне вчинене порушення.

Крім того, У ДПС звертають увагу платників податків, що продаж товару/надання послуги без застосування РРО та/або ПРРО не є триваючим порушенням і невидача відповідного розрахункового документа (фіскального касового чека) під час кожного продажу товару/наданні послуги визнається окремим порушенням.

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штраф ФОП РРО

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