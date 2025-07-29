Депутат з Хмельниччини «випадково» не задекларував літак

Троє депутатів з Хмельниччини не задекларували майно на 25 мільйонів.

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Правоохоронці Хмельницької області повідомили про підозру трьом депутатам міських рад за недостовірне декларування майна на загальну суму понад 25 мільйонів гривень. Один із них, зокрема, не вказав у декларації надлегкий літак. Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Фігурантами справи стали депутати Кам’янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. Загальна вартість незадекларованого майна включає нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі та грошові кошти на банківських рахунках.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Національної поліції виявили факти недостовірного декларування. Зокрема, депутат Кам’янець-Подільської міської ради у своїх деклараціях за 2021 і 2022 роки не вказав активів на суму понад 5,6 мільйона гривень та 3,5 мільйона гривень відповідно. Серед незадекларованого майна – надлегкий літак.

Депутат Славутської міської ради у декларації за 2023 рік не відобразив нежитлові приміщення та фінансову допомогу у розмірі 2 мільйонів гривень, отриману підприємством його родича. Загальна вартість незадекларованих активів цього депутата становить майже 7 мільйонів гривень.

Депутатка Шепетівської міської ради у своїх деклараціях за 2022 і 2023 роки не вказала грошові активи на банківських рахунках, готівку та корпоративні права на загальну суму понад 9,2 мільйона гривень, з яких 3,8 мільйона гривень – готівка.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області оголосили трьом депутатам підозри за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

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