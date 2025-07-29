У Києві підлітки заради розваги вилізли на будівельний кран – оштрафували батьків

Троє школярів вилізли на верхівку будівельного крана у Подільському районі столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці троє школярів 14–15 років заради розваги вилізли на верхівку будівельного крана. Інцидент стався 27 липня на одному з будмайданчиків Подільського району Києва. Відео з юними «екстремалами» швидко розлетілося соцмережами.

На місце виїхали правоохоронці: працівники поліції охорони та ювенальні поліцейські. Вони оперативно розшукали підлітків та запросили їх разом із батьками до Подільського управління поліції.

Із неповнолітніми провели профілактичну бесіду. На батьків склали адміністративні матеріали за статтею 184 КУпАП — неналежне виконання батьківських обов’язків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.