В Киеве подростки ради развлечения забрались на строительный кран — оштрафовали родителей

Трое школьников забрались на верхушку строительного крана в Подольском районе столицы.

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В столице трое школьников 14–15 лет ради развлечения забрались на верхушку строительного крана. Инцидент произошёл 27 июля на одной из строительных площадок Подольского района Киева. Видео с юными «экстремалами» быстро разлетелось по соцсетям.

На место прибыли правоохранители: сотрудники полиции охраны и ювенальные полицейские. Они оперативно разыскали подростков и пригласили их вместе с родителями в Подольское управление полиции.

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу. На родителей составили административные материалы по статье 184 КУоАП — ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

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