Маск нанял украинскую модель OnlyFans для продвижения гуманоидного робота Tesla – видео

Робот Tesla кормит, моет посуду и делает массаж.

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Украинская тиктокерка и модель OnlyFans Анна Малигон стала частью рекламной кампании гуманоидного робота Tesla Optimus. Девушка получила доступ к роботу и сняла два видеоролика, которые демонстрируют его возможности.

В первом видео Tesla Optimus кормит Малигон, а во втором - выполняет бытовые задачи: моет посуду, «дарит» цветы и делает массаж. Ролики вызвали оживленное обсуждение в сети. Некоторые пользователи сначала предполагали, что в кадре используется искусственный интеллект, а не настоящий робот. Однако, по имеющимся данным, в видео действительно изображен Tesla Optimus.

Продажи гуманоидного робота Tesla еще не начались. Вероятно, компания сама предоставила Optimus Анне Малигон для создания контента, как это ранее происходило с американской знаменитостью Ким Кардашьян. В то же время Илон Маск, комментируя ситуацию, заявил, что «понятия не имеет, кто это».

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