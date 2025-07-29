Танки застрянут в туннелях и бумагах — Еврокомиссия признала, что инфраструктура ЕС не готова к войне с РФ

Глава транспортного ведомства ЕС предупредил: в случае вторжения России танки НАТО застрянут в туннелях, обрушат мосты и задержатся из-за чрезмерной бюрократии.

Источник фото: ieu-monitoring.com

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Европейские дороги, мосты и железные дороги не способны обеспечить оперативную переброску военной техники и сил в случае нападения России, заявил глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас в интервью Financial Times. По его словам, современная европейская инфраструктура не приспособлена к требованиям масштабного вооруженного конфликта.

«У нас есть устаревшие мосты, которые необходимо модернизировать, узкие — которые нужно расширить, и мосты, которых вообще нет, но они необходимы», — подчеркнул он.

Чиновник отметил: в случае вторжения России танки НАТО застрянут в туннелях, обрушат мосты и не смогут вовремя добраться до места назначения из-за бюрократических препятствий. Для решения проблемы Еврокомиссия планирует инвестировать 17 млрд евро в более чем 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех стратегических военных коридоров. Большинство из них засекречены по соображениям безопасности.

Еще одна часть плана — устранение административных барьеров, которые сейчас затрудняют трансграничное передвижение техники. «Нам нужно избежать ситуации, когда танки застревают в бумажной волоките», — отметил Цицикостас.

Он предупредил, что сейчас переброска военных ресурсов с западной Европы на восток может занимать недели, а иногда — месяцы. Чтобы сократить это время до «нескольких часов или дней», необходимы радикальные изменения в инфраструктурной политике.

Все это — часть масштабной подготовки Европы к возможной войне с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте в июне предупредил, что Россия может напасть на одну из стран-членов альянса до 2030 года. На этом фоне ЕС формирует оборонный бюджет объемом до 800 млрд евро и стремится усилить независимость в сфере безопасности, учитывая постепенное сокращение присутствия США на континенте.

Хотя инвестиции в военную мобильность в размере 17 млрд евро включены в проект бюджета Еврокомиссии на 2028–2034 годы, дипломаты предупреждают — сумма может быть снижена в ходе сложных переговоров между странами-членами.

Цицикостас также напомнил, что план военной мобильности дополняет соглашение стран НАТО об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на инфраструктуру, связанную с безопасностью.

«Мы больше не можем позволить себе быть неподготовленными или зависимыми», — подытожил еврокомиссар.

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