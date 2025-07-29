Практика судов
  1. В Украине

Танки застрянут в туннелях и бумагах — Еврокомиссия признала, что инфраструктура ЕС не готова к войне с РФ

17:29, 29 июля 2025
Глава транспортного ведомства ЕС предупредил: в случае вторжения России танки НАТО застрянут в туннелях, обрушат мосты и задержатся из-за чрезмерной бюрократии.
Танки застрянут в туннелях и бумагах — Еврокомиссия признала, что инфраструктура ЕС не готова к войне с РФ
Источник фото: ieu-monitoring.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские дороги, мосты и железные дороги не способны обеспечить оперативную переброску военной техники и сил в случае нападения России, заявил глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас в интервью Financial Times. По его словам, современная европейская инфраструктура не приспособлена к требованиям масштабного вооруженного конфликта.

«У нас есть устаревшие мосты, которые необходимо модернизировать, узкие — которые нужно расширить, и мосты, которых вообще нет, но они необходимы», — подчеркнул он.

Чиновник отметил: в случае вторжения России танки НАТО застрянут в туннелях, обрушат мосты и не смогут вовремя добраться до места назначения из-за бюрократических препятствий. Для решения проблемы Еврокомиссия планирует инвестировать 17 млрд евро в более чем 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех стратегических военных коридоров. Большинство из них засекречены по соображениям безопасности.

Еще одна часть плана — устранение административных барьеров, которые сейчас затрудняют трансграничное передвижение техники. «Нам нужно избежать ситуации, когда танки застревают в бумажной волоките», — отметил Цицикостас.

Он предупредил, что сейчас переброска военных ресурсов с западной Европы на восток может занимать недели, а иногда — месяцы. Чтобы сократить это время до «нескольких часов или дней», необходимы радикальные изменения в инфраструктурной политике.

Все это — часть масштабной подготовки Европы к возможной войне с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте в июне предупредил, что Россия может напасть на одну из стран-членов альянса до 2030 года. На этом фоне ЕС формирует оборонный бюджет объемом до 800 млрд евро и стремится усилить независимость в сфере безопасности, учитывая постепенное сокращение присутствия США на континенте.

Хотя инвестиции в военную мобильность в размере 17 млрд евро включены в проект бюджета Еврокомиссии на 2028–2034 годы, дипломаты предупреждают — сумма может быть снижена в ходе сложных переговоров между странами-членами.

Цицикостас также напомнил, что план военной мобильности дополняет соглашение стран НАТО об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на инфраструктуру, связанную с безопасностью.

«Мы больше не можем позволить себе быть неподготовленными или зависимыми», — подытожил еврокомиссар.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НАТО Европа война Еврокомиссия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает установить прямой запрет на создание образовательных учреждений, бенефициарами которых являются резиденты РФ

Правительство предлагает непосредственно в законе о высшем образовании предусмотреть, что учредителями или конечными бенефициарными владельцами не могут быть резиденты РФ.

Для сотрудников до 21 года могут ввести обязательные медицинские осмотры

Обязательные медосмотры будут проводиться за счет работодателей.

В Раде зарегистрирован законопроект об отборе руководителей НАБУ и САП Национальной ассамблеей Героев Украины

Альтернативным законопроектом предлагается, чтобы директора НАБУ и руководителя САП отбирал орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении законности актов местного самоуправления – какие полномочия получит орган надзора

Народные депутаты вскоре рассмотрят в целом законопроект об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області