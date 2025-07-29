В Раде зарегистрирован законопроект об отборе руководителей НАБУ и САП Национальной ассамблеей Героев Украины

Альтернативным законопроектом предлагается, чтобы директора НАБУ и руководителя САП отбирал орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13533-3, которым предлагается, чтобы отбор директора Национального антикоррупционного бюро Украины и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществлялся Национальной ассамблеей Героев Украины в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Предлагается установить, что Ассамблея – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и которые дали согласие на участие в ее работе.

Решения Ассамблеи принимаются открытым голосованием большинством голосов от присутствующих на заседании участников Ассамблеи.

Напомним, что сейчас отбор руководителей НАБУ и САП осуществляется при решающем голосе иностранных экспертов, делегированных международными партнерами Украины.

Отдельные Ассамблеей кандидатуры на должности руководителя САП, его первого заместителя и заместителя, подаются председателем Ассамблеи на рассмотрение Генерального прокурора, который обязан в течение 5 рабочих дней назначить одного из отобранных Ассамблеей кандидатов на каждую из должностей.

Кандидатуры на должности руководителя САП, его первого заместителя и заместителя, отобранные Ассамблеей, подаются председателем Ассамблеи на рассмотрение Генерального прокурора только после получения Ассамблеей выводов специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции», и специальной проверки, проведенной СБУ на наличие связей с РФ.

Аналогично, кандидаты на должность директора НАБУ определяются Национальной Ассамблеей Героев Украины в соответствии с результатами открытого конкурсного отбора.

Ассамблея вносит представление относительно 3 отобранных кандидатов на должность Директора НАБУ премьер-министру Украины, который обязан в течение пяти дней со дня его внесения Ассамблеей внести на рассмотрение Кабмина представление о назначении.

В соответствии с переходными положениями предлагается, чтобы руководство НАБУ и САП, назначенное на должности до вступления в силу этого закона, продолжало выполнять свои полномочия до назначения на эти должности других лиц, избранных по результатам конкурсов, проведенных Национальной ассамблеей.

Соответственно, Кабмину поручается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу этого закона обнародовать на своем веб-сайте информацию о порядке и сроках подачи письменного заявления о согласии на участие в работе Национальной ассамблеи Героев Украины гражданам Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Национальной ассамблее поручается в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона обеспечить организацию и проведение конкурсов на руководителей НАБУ и САП.

Также законопроектом вносятся изменения в УПК, закон «О прокуратуре», которыми предусматривается восстановление конструкции, обеспечивающей исключительную подследственность уголовных правонарушений, относящихся к компетенции НАБУ, и автономность процессуального руководства в рамках САП.

Инициаторами законопроекта выступила народный депутат Юлия Тимошенко и ряд депутатов от «Батьківщини». Законопроект является альтернативным президентскому.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте уже 7 законопроектов по НАБУ и САП, которые так или иначе касаются отмены норм законопроекта 12414.

Автор: Наталя Мамченко

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